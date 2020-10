Covid Campania, oltre 2mila nuovi casi

(Fotogramma)

Sono 2.280 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 15.801 tamponi. E' il dato più alto relativo ai nuovi positivi registrati in un solo giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza ed è la prima volta che in Campania si supera il numero di 2mila nuovi casi in un giorno. Dei 2.280 nuovi casi, fa sapere l'Unità di crisi della Regione Campania, 100 sono sintomatici e 2.180 sono asintomatici. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza in Campania sale a 34.305, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 830.767. Nel bollettino sono inseriti 12 nuovi decessi legati al coronavirus, ma l'unità di crisi regionale specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 20 e il 22 ottobre e registrati ieri. Sono 194 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 9.107.

Sono 98 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania (4 in più rispetto a ieri) su un totale di 227 posti letto di terapia intensiva complessivamente attivi su base regionale. I posti letto di degenza occupati sono 1.090 (+53 rispetto a ieri) a fronte di 1.114 posti letto di degenza complessivi presenti su base regionale.