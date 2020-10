Covid Lombardia, altri 4916 casi e 7 morti

(Fotogramma)

Sono 4.916 i nuovi positivi al coronavirus, registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 305 'debolmente positivi' e 31 a seguito di test sierologico. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono 36.963 i tamponi effettuati, per un rapporto dei nuovi positivi sui tamponi eseguiti pari al 13,2%. Rispetto a ieri si contano 7 morti in più, per un totale dall'inizio della pandemia di 17.159 deceduti.