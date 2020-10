"End Polio Now, we are this close", la campagna per la lotta alla polio

Una campagna, con un video e una serie di eventi, per dire "End Polio Now, we are this close". Il 24 ottobre si celebra la giornata mondiale della lotta alla Polio, un evento che quest’anno sarà ancora più sentito grazie al sostegno della Lega serie B, Lega pro e al patrocinio della Lega serie A di calcio che scenderanno letteralmente in campo contro il poliovirus selvaggio insieme al Rotary International.

sui campi di calcio della Lega serie B e lega Pro ci saranno gli striscioni e i led che sostengono la campagna End Polio Now del Rotary e alle ore 16.00 si svolgerà il flash mob del Distretto 2080 per sostenere l'iniziativa. Per chi volesse collegarsi su zoom ID 82526769074 pass.2080. Sarà possibile anche fare la propria donazione per il progetto. Lo slogan della campagna è “End Polio Now, we are this close”. La testimonial di quest’anno per la campagna sarà il soprano Eleonora Buratto.