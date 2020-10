Forza Nuova: "Noi in strada a Roma, da Napoli partita la rivolta"

Dopo i disordini di Napoli, anche a Roma un gruppo di persone ha deciso di scendere in strada e di violare il primo giorno di coprifuoco imposto dalla Regione Lazio. "Sono le 00.20 e siamo a Piramide. In piazza contro i Dpcm, il coprifuoco e la dittatura in corso". Così all’Adnkronos Giuliano Castellino leader di Forza Nuova. "Da Napoli è partita la rivolta - prosegue - ora tutte le città devono gridare libertà contro chi ci sta riducendo alla fame e tenendo a catena. E solo il primo giorno, è soltanto l’inizio", conclude.