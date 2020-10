Coprifuoco Roma, 17 sanzioni nella prima notte

Bilancio della Polizia di Stato nella prima notte a Roma di lockdown parziale dalle 24 alle 5 e di limitazione degli ingressi alle località interessate dal fenomeno della movida: più di 800 le persone controllate, elevate sanzioni a 17 persone.

Più di 800 le persone controllate dalla Polizia di Stato nella prima notte in cui Roma ha sperimentato un lockdown parziale dalle 24 alle 5 e che ha previsto la chiusura, con creazione di varchi in entrata e in uscita, di alcune località interessate dal fenomeno della movida come Piazza Trilussa, Piazza Campo de’ Fiori, Piazza Sempione, Piazza Madonna de Monti e il Pigneto .Sebbene non siano state riscontrate particolari criticità, nel corso della notte sono state elevate 17 sanzioni a persone che hanno contravvenuto all’art 4 del Decreto Legge n.19 del 2020.

I controlli proseguiranno per tutta la durata della misura.