Corvid Veneto, Zaia: "Oggi 1.587 contagi e 9 morti"

(Fotogramma)

E' di 42.869 positivi dall'inizio della pandemia (+1.587 da ieri) il bilancio del coronavirus in Veneto. Le cifre sono state rese note dal Governatore Luca Zaia in una diretta Facebook. Le persone attualmente ricoverate sono 631, di cui 73 in terapia intensiva. Il totale dei decessi è di 2.317, di cui 9 nelle ultime 24 ore. I sintomatici a domicilio sono 469, gli asintomatici sono 15.005 (97%).