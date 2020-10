Covid Lombardia, 4.956 nuovi contagi e 51 morti

(Fotogramma)

Non si arresta la corsa del coronavirus in Lombardia. Sono 4.956 i nuovi positivi al virus (di cui 279 'debolmente positivi' e 26 a seguito di test sierologico) con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1%. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. 51 i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore, portando così a 17.210 il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia.

I pazienti guariti/dimessi sono 88.706 (+170), di cui 2.721 dimessi e 85.985 guariti, mentre i ricoverati in terapia intensiva salgono a 213 (+29) e i ricoverati non in terapia intensiva toccano quota 2.153 (+140). Quanto ai tamponi effettuati, sono 32.749 per un totale complessivo di 2.680.430.