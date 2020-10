Dpcm, convocato Cts per confronto su nuove misure

(Afp)

Governo e tecnici a lavoro sulle nuove misure per contenere i contagi da coronavirus. Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato in queste ore dal coordinatore Agostino Miozzo. Mentre a breve il ministro della Salute, Roberto Speranza si collegherà in teleconferenza con le Regioni convocate dal ministro Francesco Boccia, insieme ad Anci e Upi.

In mattinata il premier Giuseppe Conte aveva già incontrato i capidelegazione per trovare una quadra sulle misure da adottare. Sul tavolo: la nuova stretta sull'orario di chiusura dei locali possibile anche dalle 18.