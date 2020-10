Scontri Napoli, Annunziata a De Magistris in tv: "Perché non va lì?"

"Non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?". E' la domanda che Lucia Annunziata ha rivolto al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, dagli studi del programma di Rai 3 'Titolo Quinto'.

Il primo cittadino partenopeo era in diretta tv durante gli scontri di ieri a sera a Napoli, dove centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro le misure restrittive volute dal governatore campano Vincenzo De Luca.

"Sì adesso vado. Posso pure andare, ma non è che posso andare dentro allo scontro in questo momento", è stata la risposta di De Magistris. "Io -ha aggiunto il sindaco- sarei più attento a capire quello che sta succedendo