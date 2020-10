Covid, Spadafora: "Stop serie A? In questo momento no"

(Foto Fotogramma)

Sospensione della serie A? ''In questo momento no''. Così il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Vincenzo Spadafora ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. "La serie A si è data un protocollo che non ha funzionato come doveva perché non è stato rispettato. A livello internazionale si sono create delle bolle, dove le squadre di calcio o di altre discipline si sono rinchiuse per tutelarsi. Le nostre bolle sono state fatte con metodi discutibili'', ha spiegato.

''Noi come governo dobbiamo fare autocritica: pur sapendo che ci sarebbe stata un seconda ondata dovevamo immaginare misure con effetti diversi. Questo non è avvenuto. Le misure che avevamo pensato durante l'estate non hanno prodotto gli effetti che ci aspettavamo. E' un dato", ha detto poi Spadafora aggiungendo: ''Quando parlo di errori e scelte discutibili fatte durante l'estate mi riferisco anche alle discoteche''.

''Domani - ha detto ancora Spadafora - approviamo un decreto in Consiglio dei ministri. Ci saranno due cose fondamentali: i contributi ai lavoratori sportivi e un fondo perduto perché molti non hanno più i soldi neanche per pagare gli affitti e le utenze'', ha affermato poi Spadafora, annunciando la riunione di domani del Cdm per il cosiddetto decreto ristori. ''La cassa integrazione purtroppo non esiste per i lavoratori sportivi perché hanno dei contratti totalmente atipici'', ha spiegato.