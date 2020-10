(Fotogramma)

"De Luca costretto dalla piazza a ritirare il lockdown. Il popolo napoletano ha vinto per sé e per l'Italia. Vincono anche le idee di chi, come FN, lotta da mesi contro regime, terrorismo mediatico, #dittaturasanitaria e #OMS". Lo scrive su twitter il leader di Forza Nuova Roberto Fiore parlando delle manifestazioni a Napoli.