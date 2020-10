Nuovo Dpcm, De Luca: "Non è sufficiente"

(Foto Fotogramma)

Nuovo Dpcm? "Non è sufficiente, è un passo in avanti ma non basterà. Potevamo fare più scelte o chiudere tutto per un mese oppure prendere ancora misure intermedie. Il governo ha scelto la seconda strada.". Lo ha detto il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'.

Coprifuoco e scuola: l'ordinanza di De Luca

''Il 90% dei cittadini di Napoli ha dato una prova straordinaria di autodisciplina e responsabilità nei mesi scorsi. C'è un malessere sociale profondo che merita rispetto ma che merita soprattutto risposte socio economiche'', ha detto ancora De Luca.

La guerriglia dell'altra sera? ''I protagonisti c'entrano ben poco con il disagio sociale, i protagonisti sono tre: pezzi di Camorra, pezzi di Antagonisti pezzi di Neofascisti e potremmo aggiungere anche pezzi di... qualcos'altro, ma ci fermiamo qui''.

"Ha visto che alla fine c'è stata un po' di festa, petardi...proprio una 'bella' manifestazione. La cosa positiva è che abbiamo avuto due arresti di due spacciatori. Spero sia l'inizio di una svolta radicale in termini di controllo del territorio, ha affermato ancora De Luca.