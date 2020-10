Covid Campania, oggi 1.981 nuovi casi e 16 morti

Foto Fotogramma

Sono 1.981 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 11.569 tamponi. Dei 1.981 nuovi positivi, 146 sono sintomatici e 1.832 risultano essere asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza supera quota 40mila raggiungendo la cifra di 40.594 casi, mentre sono 871.772 i tamponi complessivamente esaminati.

L'unità di crisi della Regione Campania comunica che si sono verificati 16 nuovi decessi legati al coronavirus, specificando però che si tratta di decessi avvenuti tra il 23 e il 25 ottobre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 587. Sono 10 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 9.332.

Sono 123 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania, 10 in più rispetto a ieri. I posti letto di terapia intensiva "attivabili" su base regionale sono 227. I posti letto di degenza occupati sono 1.191 (40 in più rispetto a ieri) su 1.500 posti letto di degenza attivabili su base regionale.