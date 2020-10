Covid Lazio, 1.698 nuovi casi e 16 decessi

(Foto Fotogramma)

Oggi nel Lazio "su circa 19mila tamponi si registrano 1.698 casi positivi, 16 i decessi e 91 i guariti. Sale leggermente il rapporto tra positivi e i tamponi. I ricoveri di questa seconda ondata hanno già superato la quota massima della prima ondata con una ascesa della curva molto repentina. La priorità del sistema sanitario è salvare vite umane. Su Salutelazio.it il bando per reclutare personale in quiescenza. Sono 400 i giovani medici tirocinanti dei corsi di formazione di medicina generale che verranno messi a disposizione per tirocini formativi nei servizi di prevenzione delle Asl per i tracciamenti". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato in una nota al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Ancora in aumento ricoveri allo Spallanzani

"Nella Asl Roma 1 sono 323 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi a domicilio e tre sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 77, 85 e 89 anni con patologie - prosegue D'Amato - Nella Asl Roma 2 sono 468 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 104 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e centosettantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 60 e 81 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 73 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia e casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 51 e 80 anni. Nella Asl Roma 4 sono 65 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di quarantasette casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sette i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 70 e 79 anni con patologie".

"Nella Asl Roma 5 sono 122 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare, contatto di un caso già noto e isolati a domicilio. Quattro sono ricoveri e cinque casi hanno link al Nomentana Hospital dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono 156 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 80 anni con patologie", conclude l'assessore.

"Nelle province si registrano 491 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 124 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di un paziente di 84 anni con patologie".

"Nella Asl di Frosinone si registrano 125 i nuovi casi, isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare - prosegue D'Amato - Nove sono i ricoverati. Si registra un decesso di 71 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 214 nuovi casi, con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno hanno link con un cluster presso la casa di riposo San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio, undici i casi con link al cluster della casa di riposo Myosotis di Bomarzo, in corso le indagini epidemiologiche. Nella Asl di Rieti - conclude l'assessore - si registrano 28 nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano quattro decessi di soggetti di 63, 67, 74 e 87 anni con patologie".

Nel Lazio sono 24.406 i casi attualmente positivi a Covid-19, 1.559 i ricoverati, cui si aggiungono 158 pazienti in terapia intensiva, e 22.649 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 10.4i4, i decessi a 1.116 e il totale dei casi esaminati è pari a 35.963. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.