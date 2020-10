Covid Roma, ancora in aumento ricoveri allo Spallanzani

(Foto Fotogramma)

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "239 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Sono "39 i pazienti ricoverati in terapia intensiva". E' quanto emerge dal bollettino odierno dello Spallanzani. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 967".

Da una settimana a questa parte il numero delle persone ricoverate presso l'ospedale della Capitale è progressivamente salito.