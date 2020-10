Torino, scontri al corteo contro misure anti-Covid

Lancio di bottiglie, di petardi e di fumogeni in piazza Castello a Torino, dove è in corso una delle due manifestazioni convocate nel capoluogo piemontese per protestare contro i provvedimenti contenuti nel Dpcm del governo per contenere il contagio da Covid 19. In piazza anche degli Ultras, due manifestanti sono stati fermati.

Al grido di 'libertà, libertà, il virus non esiste, svegliatevi', i manifestanti radunatisi sotto il palazzo della Regione, presidiato dalle forze dell'ordine, hanno cominciato una rumorosa protesta. All'angolo di via Roma c’è stata una lieve carica di alleggerimento, senza contatto, che ha respinto la folla. Ora si manifestanti stanno radunandosi di nuovo in piazza.