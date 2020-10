Bimba morta dopo intervento a Roma, due condanne e tre assoluzioni

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Due condanne e tre assoluzioni per la morte di Giovanna Fatello, la bambina di 10 anni deceduta nel 2014 durante un intervento all’orecchio nella clinica Villa Mafalda a Roma. Il giudice Roberto Rizzi ha condannato per omicidio colposo a due anni di reclusione gli anestesisti, con pena sospesa e subordinata al pagamento di una provvisionale di 550mila euro in favore dei familiari. Assolti perché il fatto non sussiste invece, i due chirurghi e l'allora direttrice sanitaria, che era accusata solo di falso ideologico.

Per i due anestesisti il pm Mario Ardigò aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione e l’assoluzione per gli altri tre imputati. "È una decisione che non rispetta in alcun modo quanto emerso nel dibattimento. Leggeremo le motivazioni e faremo appello per ristabilire la verità dei fatti" afferma il difensore di Dauri, l'avvocato Francesco Compagna.