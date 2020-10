Burioni: "Situazione è grave"

"Lasciate stare il numero dei casi. Oggi 958 pazienti ricoverati e 127 entrati nelle terapie intensive. La situazione è grave". E' il tweet con cui Roberto Burioni commenta i dati di oggi relativi all'emergenza coronavirus. I nuovi contagi sfiorano quota 22mila, ma il virologo si concentra sulle persone ricoverate in ospedale e in particolare sui pazienti che necessitano cure in terapia intensiva.