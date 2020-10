Covid, Q8 consegna tablet e notebook a scuole Napoli Est

La scuola si ferma di nuovo e diventa ancora più urgente aiutare tutti gli studenti a connettersi per l’insegnamento a distanza. Q8 ha deciso di intervenire per supportare alcune scuole di Napoli Est che in questa fase hanno ancor più bisogno dei supporti multimediali necessari per facilitare la didattica sia in aula sia a distanza. Tablet e notebook sono in consegna già questa settimana all’Istituto Comprensivo Statale Vittorino da Feltre, alla I.C. 46 Scialoja Cortese e all’Istituto Tecnico Tecnologico “Marie Curie”.

L’iniziativa - che era già stata pianificata e che si è ritenuto di accelerare vista la recente chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria - prevede anche un servizio di supporto tecnico a tutti gli studenti coinvolti. Q8, infatti, ha messo a disposizione delle tre scuole i propri esperti informatici che, attraverso un numero di assistenza dedicato, potranno aiutare gli alunni condividendo il loro know how tecnico fino al mese dicembre, il tempo necessario per permettere ai ragazzi di prendere confidenza con i dispositivi e con i software installati.

Contribuire allo sviluppo del territorio in cui opera è uno degli obiettivi di Q8: in particolare, a Napoli, città a cui l’Azienda è storicamente legata per la presenza di importanti asset logistici, Q8 ha lanciato lo scorso anno l’iniziativa “Energie per Napoli”, un progetto di ampio respiro con l’obiettivo di promuovere ed implementare interventi in favore del territorio partenopeo, di cui è parte anche l’odierna iniziativa.