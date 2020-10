Covid, in Cts nessuna discussione su stop tamponi ad asintomatici

(Fotogramma)

La possibilità di non fare più i tamponi agli asintomatici non è mai stata discussa in Cts nonostante all’interno del comitato ci siano alcune posizioni a favore. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, non c’è alcuna necessità di evitare di fare il test molecolare o il test antigenico rapido agli asintomatici in presenza di un numero sufficiente di tamponi. In particolare il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri sta appunto acquisendo 5 milioni di test rapidi.