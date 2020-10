Coronavirus Lombardia, altri 5035 casi e 58 morti

(Fotogramma)

Non si fermano i casi di Covid in Lombardia. Da ieri i contagi sono stati 5035, mentre i morti 58. E' quanto comunica la Regione, precisando che dall'inizio della pandemia i morti sono stati 17.310. Negli ospedali della Lombardia crescono i ricoverati di 256 unità, 29 in più in terapia intensiva. Dei 5.035 nuovi casi positivi, 260 sono 'debolmente positivi' e 26 a seguito di test sierologico. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono 29.960 i tamponi effettuati, per una percentuale fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 16,8%.