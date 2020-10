Sala: "No lockdown a Milano per ora"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

A Milano per il momento non è necessario un nuovo lockdown. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in collegamento con Dataroom di Milena Gabanelli sulle affermazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, per l'emergenza Covid-19 che ha chiesto un lockdown per Milano e Napoli. "Non mi hanno consultato. Non credo che sia così nel rispetto di Ricciardi. Ho appena ricevuto un sms di un virologo di cui mi fido molto, che dice che ieri c'erano circa 80 pazienti intubati a Milano e 200 in Lombardia. La conclusione -ha spiegato- è che, anche nella peggiore delle ipotesi, avremmo 10-15 giorni per decidere un eventuale lockdown".

Anche il problema dell’elevato numero di ricoveri "non credo sia irrisolvibile e che ci debba portare a un lockdown generale adesso", ha continuato Sala. In ogni caso, ha aggiunto, al momento "non sarei d'accordo".