Pregliasco: "Lockdown a Milano e Napoli? Aspettare 15 giorni"

(Fotogramma)

Lockdown inevitabili a Milano, Napoli e forse anche Roma? Se "è vero che esiste un tema 'grandi città e Covid', è anche vero che il Dpcm ha fatto il possibile in questo contesto, bilanciando il più possibile le esigenze della salute e quelle dell'economia. Aspettiamo 15-20 giorni per valutare gli effetti".

E' cauto il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, dopo le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che da giorni ripete come il lockdown sia necessario a Milano e Napoli, dove il virus circola tantissimo. "Uno studio recente su Lancet ci dice che i primi effetti delle misure non farmacologiche si apprezzano già 8 giorni dopo l'introduzione - afferma Pregliasco all'Adnkronos Salute - dunque aspettiamone almeno 15 per valutare gli effetti del Dpcm. Certo, un lockdown a Milano e Napoli era possibile, ma si è deciso di intervenire bilanciando salute ed economia".