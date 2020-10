Proteste Milano, 28 persone portate in questura

Foto Fotogramma

Sale a 28 il numero di persone che sono state accompagnate in questura a Milano a seguito delle proteste che ieri sera hanno messo a ferro e fuoco il centro città contro le limitazioni anti-Covid imposte dal governo. A quanto si apprende al momento non risultano provvedimenti in atto ma si sta valutando la posizione di ognuno di loro.

Proteste a Milano, Torino e Napoli per misure anti-Covid