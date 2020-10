Proteste Milano, procura minori aprirà fascicolo su 13 minorenni

Foto Fotogramma

La Procura per i minorenni di Milano è pronta ad aprire un fascicolo nei confronti dei 13 minori che sono stati denunciati assieme ad altre 15 persone per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale dopo la violenta manifestazione che ieri da Piazzale Loreto alla sede di Regione Lombardia ha messo a soqquadro il capoluogo lombardo. A quanto si apprende la Procura dei minorenni è in attesa degli atti per aprire il fascicolo. L’apertura del fascicolo, viene spiegato, verrà trattata "con particolare sollecitudine" vista la gravità della vicenda.

