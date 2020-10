'Un soggiorno nell'arte', a Roma un contest unisce giovani artisti e turismo

Artisti di strada (Fotogramma)

Un progetto artistico ispirato alla street art: si chiama ‘Un soggiorno nell’arte’, iniziativa proposta da Unicum Group di Vincenzo Grisia allo scopo di selezionare tre progetti originali realizzati da altrettanti giovani artisti. Il contest, che ha lo scopo di premiare la creatività, la fantasia e l'originalità dell'artista creando un vero e proprio museo diffuso, assegnerà alle migliori opere in concorso un premio in denaro e le esporrà nelle stanze delle strutture ricettive del gruppo alberghiero romano.

“In un periodo di crisi internazionale come quella che stiamo vivendo a causa del coronavirus - ha detto Grisia -, ho voluto fare qualcosa di concreto per connettere tra loro giovani artisti, turismo ed economia. I turisti potranno fare un’esperienza immersiva nell’arte e i giovani artisti avere un’occasione di visibilità ed una spinta per il loro futuro professionale. “Partiamo da Roma - ha aggiunto il presidente di Unicum Group - e pensiamo di replicare l’iniziativa nel 2021 anche in altre città come Milano, una piazza che conta diversi talenti della Street Art”.

Ogni partecipante, o gruppo di partecipanti, potrà presentare da 1 a 3 progetti senza vincoli di tema. Le opere dovranno essere originali. E la loro valutazione sarà effettuata dall’architetto Fabio Costantino coadiuvato da un team di esperti d'arte.

Le opere di Street Art dovranno essere realizzate su tavole, su tele o eventualmente su altri supporti previo accordo con Costantino. Le opere saranno esposte all'interno delle strutture ricettive dell'Unicum Group site in Roma in Via della Stelletta n.5, in Via di Campo Marzio n.80 e in Corso Vittorio Emanuele n.270.