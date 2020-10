Bimba di 6 anni aggredita da due rottweiler, è grave

Immagine di repertorio (Foto Fotogramma)

Una bambina di 6 anni è stata aggredita da due Rottweiler a Capena, in provincia di Roma, nel pomeriggio. La piccola è stata trasportata in eliambulanza al Gemelli ed è grave. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo, la piccola si trovava in viale del Castello nei pressi della sua abitazione quando i due cani, di proprietà dei vicini di casa, l'hanno azzannata. È stata subito soccorsa e trasportata in ospedale.