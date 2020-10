Coronavirus in Italia, 24.991 contagi e 205 morti

(Fotogramma)

Sono 24.991 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi. Sono 205 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 198.952 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1536, con un incremento di 125 unità. In particolare, i nuovi contagi in Lombardia 7558. In Piemonte sono 2827 e in Campania 2427.

Coronavirus Lombardia, 7558 contagi e 47 morti

Coronavirus Piemonte, 2827 contagi e 19 morti

Covid Campania, 2.427 nuovi casi e 17 morti