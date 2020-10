Coronavirus Lazio, 1.963 contagi e 19 morti

(Fotogramma)

Oggi sono 1.963 i nuovi casi positivi al coronavirus nel Lazio. Mentre 19 sono stati i decessi registrati secondo il bollettino. Di questi, nelle province i contagi sono 561 e 3 decessi. E' quanto riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Il totale degli attualmente positivi nel Lazio sale così a 27.946, 1.669 i ricoverati, cui si aggiungono 166 pazienti in terapia intensiva, e 26.111 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 10.788, i decessi a 1.158 e il totale dei casi esaminati è pari a 39.892.

"Continua il potenziamento della rete ospedaliera Covid ad un ritmo di oltre 120 posti al giorno. Attualmente i posti letto occupati sono il 57% dei posti letto programmati che sono complessivamente solo per Covid positivi 2.913, mentre le terapie intensive e sub intensive solo Covid positivi occupate sono il 31% di quelle programmate. Tutti i posti programmati saranno attivati entro il 7 novembre", precisa D'Amato. "Si sta lavorando a nuova ordinanza per ampliare ulteriormente i posti programmati con altri 1.450 ordinari e con altri 80 posti di terapia intensiva - prosegue l'assessore - Ad oggi i posti Covid già attivati in terapia intensiva e sub intensiva sono 371 e i posti ordinari Covid attivi sono 2.032 (sabato arriveranno a 2.247). Sono 146 le stanze disponibili nella rete delle strutture alberghiere assistite per Covid positivi clinicamente guariti. Tutte le strutture del servizio sanitario regionale - conclude - sono in queste ore fortemente impegnate a mettere in sicurezza la rete ospedaliera nonostante una forte pressione".