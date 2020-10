Coronavirus Milano, altri 6 positivi tra artisti della Scala

(Fotogramma)

La scoperta di 6 nuovi positivi al coronavirus tra gli artisti del Teatro alla Scala di Milano mette in quarantena l'intera orchestra. Lo rende noto lo stesso teatro. "I risultati dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi a 85 professori d'orchestra appartenenti alle sezioni degli archi e delle percussioni hanno evidenziato oggi sei casi di positività al Covid-19", si legge in una nota. "L'esito - prosegue la nota - è stato tempestivamente comunicato all’Ats che ha disposto la quarantena per tutti i componenti dell’orchestra".