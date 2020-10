Coronavirus Puglia, 772 contagi e 13 morti: bollettino 28 ottobre

(Fotogramma)

Sono 772 i nuovi casi di coronavirus in Puglia. Nella regione, secondo il bollettino di oggi, sono stati registrati 13 morti. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sono stati effettuati 6.437 test per l'infezione da Covid-19 e registrati 772 casi positivi: 359 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 86 in provincia BAT, 117 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione, 1 caso di provincia non comunicata. Sono stati poi registrati 13 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza effettuati 537.592 test. 6.217 sono i pazienti guariti, 9.437 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 16.353, così suddivisi: 6.883 nella Provincia di Bari, 1.732 nella Provincia di Bat, 1.120 nella Provincia di Brindisi, 3.808 nella Provincia di Foggia, 1.173 nella Provincia di Lecce, 1.518 nella Provincia di Taranto, 118 attribuiti a residenti fuori regione,1 caso di provincia di appartenenza non nota.

"Il numero giornaliero dei casi in costante aumento delinea uno scenario preoccupante", ha dichiarato l'assessore alle politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco.