Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

(Foto Fotogramma)

Le news sulla pandemia oggi dall’Italia e dal mondo. I dati sui contagi, le ultime notizie su Lombardia, Lazio, Piemonte e le altre regioni.

ORE 8.13 - A Melbourne in Australia riaprono - dopo tre mesi di lockdown - negozi e ristoranti. Le prime misure risalgono in realtà a inizio luglio, quando si registravano circa 200 casi di contagio al giorno. Poi a inizio agosto, con quasi 700 casi al giorno, il premier Daniel Andrews - finito sotto accusa per il lockdown duro - dichiarava uno stato di emergenza e nuove restrizioni in tutto lo stato.

ORE 7.36 - Bar e pub chiusi, consentito solo l'asporto. Limitati gli incontri. Chiusi cinema, teatri, piscine e palestre. Pernottamenti negli alberghi consentiti solo per valide ragioni. Sono queste alcune delle nuove misure che sarebbero la proposta della Germania per contrastare la diffusione del coronavirus.