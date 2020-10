Coronavirus Veneto, 2.000 contagi e 11 morti

Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 2.000 nuovi casi positivi al coronavirus, con un totale così di 49.135 positivi al Covid dal 21 febbraio a oggi. Secondo le ultime notizie, le persone in isolamento sono salite a 15.993, mentre i ricoveri in ospedale nelle aree non critiche sono cresciuti a 802, più 53 da ieri e le terapie intensive sono arrivate a quota 94; da ieri sono inoltre 11 i nuovi decessi per un totale di 2.355, mentre i dimessi sono in totale 4.625, 50 in più nelle ultime 24 ore.