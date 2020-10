Immuni, notifiche raddoppiate in una settimana

(Fotogramma)

In una settimana sono quasi raddoppiate le notifiche di possibile esposizione al rischio di contagio (da 19.485 del 20 ottobre a 36.231 del 26) attraverso la App Immuni. In crescita anche i download della App scaricata da quasi 9,4 milioni di (9.367.353 download). Un dato che, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute, si conferma in crescita costante.

I download - si legge sul sito dell'applicazione per il tracciamento dei contatti dei casi di Covid - sono aumentati di circa 322mila dal 20 ottobre, mentre sono 1530 gli utenti positivi che hanno condiviso le informazioni.

La media nazionale di download sul numero di abitanti è del 12,5%. Al di sopra si trovano, fra gli altri, Abruzzo (15,9%), Toscana (15,7%), Emilia Romagna (15,5%, Sardegna (15,1%) e Lazio (14,9%). In coda Campania (8,8%), Calabria (8,2%) e Sicilia (7,8%).