Napoli, crolla palazzina utilizzata dai senzatetto: ricerche tra le macerie

(Fotogramma)

Una palazzina è crollata a Napoli in via detta Innominata, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La palazzina era presumibilmente composta da 2 o 3 piani ed era utilizzata da persone senzatetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per accertare l'eventuale presenza di persone sotto le macerie.