Pregliasco: "Trend in salita, sangue freddo"

Foto Fotogramma

Con quasi 25mila nuovi positivi, l'aumento dei casi di Covid in Italia rischia di far tremare le vene e i polsi. "Il trend in salita è atteso. Per vedere gli effetti delle ultime misure, infatti, occorre aspettare almeno la prossima settimana. Sangue freddo e no allarmismi". Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, che torna ad invitare alla cautela, senza però escludere la possibilità di ulteriori, successive, chiusure nelle grandi città.

"L'invito alla popolazione resta quello di evitare gli assembramenti e indossare le mascherine, evitando anche di affollare i pronto soccorso se i sintomi sono banali. Abbiamo troppi pazienti dimessi che non dovevano arrivare in ospedale. Il rischio è quello di intasare senza motivo le strutture ospedaliere", conclude il virologo.