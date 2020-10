Coronavirus Campania, oggi oltre 3100 nuovi casi

(Foto Fotogramma)

Sono 3.103 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 17.735 tamponi. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza e, per la prima volta, di un dato superiore ai 3.000 casi. Dei 3.103 nuovi positivi, 242 sono sintomatici e 2.861 sono asintomatici. Il dato, specifica l'Unità di crisi della Regione Campania, è comprensivo dello screening ad Arzano (Napoli). Il totale dei casi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 48.885, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 919.318.

Sono 20 i nuovi decessi. La stessa unità di crisi specifica però che si tratta di decessi avvenuti tra il 24 e il 28 ottobre e registrati ieri. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza è 644. Nel bollettino è inserito anche il numero dei nuovi guariti, 265, con il totale dei guariti che sale a 10.537.

Sono 164 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Campania, 21 in più rispetto a ieri. I posti di terapia intensiva attivabili su base regionale, informa il bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, sono 227. I posti letto di degenza occupati sono 1.297 su 1.500 posti di degenza attivabili. Sono 580 i posti letto di terapia intensiva complessivi presenti su base regionale in Campania, 16 in più rispetto al dato contenuto nel bollettino di ieri.