Coronavirus Lazio, oggi 1.995 nuovi contagi e 15 morti

Foto Ipa/Fotogramma

Sono 1.995 i nuovi casi di Covid, su oltre 25mila tamponi, e 15 i decessi registrati nel Lazio oggi. Lo rende noto l'assessorato alla Sanità della Regione nel suo bollettino quotidiano. I guariti nelle ultime 24 ore sono 214, mentre sono 29.712 i casi attualmente positivi (1.786 i ricoverati, cui si aggiungono 168 pazienti in terapia intensiva e 27.758 in isolamento domiciliare). Il rapporto tra positivi e tamponi scende sotto l'8%. Il valore settimanale Rt è 1.49, leggermente più basso a Roma città metropolitana e più alto nelle province. Domani allo Spallanzani verrà svolta la formazione di 19 team (composti ciascuno da un ufficiale medico e due sottoufficiali infermieri) del Coi (Comando operativo interforze della Difesa) che entreranno in campo per rafforzare il lavoro dei drive-in in tutte le Asl.