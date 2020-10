Coronavirus Piemonte, oggi 2.585 nuovi contagi

Foto Fotogramma

Torino, 29 ott. - (Adnkronos) - Sono 2.585 i nuovi casi di Covid e 27 i decessi (di cui 3 verificatisi oggi) di persone positive comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte nel suo bollettino.

I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (+11 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.381 (+144). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.364. I tamponi diagnostici finora processati sono 997.507 (+12.787 rispetto a ieri).