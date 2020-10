Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

(Fotogramma/Ipa)

Le news sulla pandemia oggi dall’Italia e dal mondo. I dati sui contagi, le ultime notizie su Lombardia, Lazio, Piemonte e le altre regioni.

ORE 8:04 - Con i nuovi 49.881 contagi delle ultime 24 ore, l'India ha superato gli 8 milioni di positivi, per un totale di 8.040.203 infezioni e 120.527 decessi, 517 in più di ieri. A renderlo noto sono state le autorità sanitarie locali. L'India è il secondo paese a superare la soglia degli 8 milioni di positivi al virus, dopo gli Stati Uniti

ORE 7:30 - Nuovo record di casi di contagi registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 16.774, stando al Robert Koch Institut, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 481.013, quello dei decessi 10.272, 89 in più rispetto al giorno prima.