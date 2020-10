Taffo contro Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, per un tweet con l'hashtag #fineemergenza e una carrellata di immagini di alcune sale d'attesa pressoché vuote accompagnate da un commento: "Decine di video girati in queste ore all'interno di ospedali e pronto soccorsi fanno vedere una realtà assai diversa da quella propagandata dal regime o dai loro servili media. A chi dobbiamo credere?".

Il tweet di Barillari finisce nel mirino della nota agenzia funebre, famosa anche per l'ironia e il suo black humor. "Noi siamo un’agenzia funebre e questo non rientra nel nostro piano editoriale, ma questo è inaccettabile" scrive Taffo su Twitter. "Stanno morendo più di 200 persone al giorno. Segnaliamo in massa questo soggetto per fargli chiudere l'account?" è la richiesta dell'agenzia funebre.