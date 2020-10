Caso Becciu, Cecilia Marogna libera con obbligo di firma

(Afp

Scarcerata Cecilia Marogna, la manager nota come la 'dama' del Cardinale, per il rapporto fiduciario che la legava all'ex numero due della Segreteria di Stato Vaticana Angelo Becciu. A quanto apprende l'Adnkronos, alla 39enne cagliaritana, arrestata dalla Guardia di finanza a Milano in seguito al mandato di cattura internazionale firmato dagli inquirenti vaticani, è stato imposto dalla Corte d'Appello di Milano l'obbligo di firma.