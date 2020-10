Coronavirus Sicilia, 984 contagi e 12 morti

(Fotogramma)

Record di contagi in Sicilia, dove in sole 24 ore si registrano 984 nuovi casi, 153 guariti (6.758 dall'inizio dell'emergenza) e 12 vittime (484 complessive). I dati sono contenuti nel quotidiano bollettino del ministero della salute da cui emerge anche il numero dei tamponi processati nell'Isola: 7.226. Degli attuali 13.564 positivi i ricoverati con sintomi sono 839, i pazienti in terapia intensiva 115, mentre si trovano in isolamento domiciliare 11.791 persone.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 276 a Palermo, 269 a Catania, 71 a Messina, 63 a Trapani, 90 a Ragusa, 48 a Siracusa, 53 ad Agrigento, 88 a Enna e 26 a Caltanissetta.