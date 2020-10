Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

(Foto Afp)

Le news sulla pandemia oggi dall’Italia e dal mondo. I dati sui contagi, le ultime notizie su Lombardia, Lazio, Piemonte e le altre regioni.

8.37 - "Bisognerebbe cominciare a pensare immediatamente a lockdown locali di città e regioni per vedere come si riesce a governare l'epidemia. Questo va fatto immediatamente, il tracciamento ormai ha perso davanti a questi numeri". Sono le parole del professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

ORE 8.33 - "Non si può andare avanti con un decreto ogni 15 giorni. Bisogna individuare subito i comuni più colpiti" da questa nuova ondata di Covid-19 "e metterli in lockdown. L'alternativa? A Natale avremo tutta Italia chiusa in casa". Invita a non aspettare Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova e direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica della città veneta, Intervista da 'la Repubblica'.

ORE 8.16 - "La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo. Con la differenza che allora l'epidemia riguardava Lombardia e Veneto, mentre ora abbraccia tutta Italia. Il virus si è sparpagliato ovunque, anche le Marche non sono messe bene". Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e consulente del governatore Fontana per l’emergenza Covid in Lombardia.

ORE 7.46 - "L'Italia sta andando verso lo scenario 4". E' il quadro delineato dal Corriere della Sera nell'ambito dell'emergenza coronavirus.

ORE 7.42 - E' possibile che saranno disponibili negli Usa già "alla fine di dicembre o all'inizio di gennaio" le prime dosi di vaccino sicuro contro il coronavirus per alcuni americani a forte rischio, a condizione che i test clinici in corso non evidenzino criticità. Lo ha detto il virologo Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e membro della task force della Casa Bianca contro il Covid-19.

ORE 7.25 - "Abbiamo finalmente capito forse perché gli sintomatici, che non starnutiscono e tossiscono, possono essere superdiffusori del virus. Sembra, come osservato in un paese anglofono, che se una persona si metta a dire ad alta voce 'stay healthy', 'stai bene', sia sufficiente per poter trasmettere ad una distanza ragionevole gocce di saliva contenenti potenzialmente il virus". Sono le parole del professor Massimo Galli, primario di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.

ORE 7.22 - Nuovo record di casi negli Usa dove sono stati registrati circa 91mila nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, il dato più alto di sempre.

ORE 7.18 - Nuovo record di casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institut, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima.