Coronavirus Liguria, 1.068 nuovi contagi: il bollettino

(fotogramma)

Sono 1.068 i nuovi casi positivi in Liguria su 6.389 tamponi molecolari eseguiti ieri. A dirlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in un video su facebook per fare il punto sull'emergenza sanitaria nella regione. I contagi "crescono un po' in tutte le province ma Genova è quella che subisce l'urto più pesante (709). Crescono gli ospedalizzati arrivati a 1.093 +93 rispetto a ieri".

"Oggi abbiamo registrato 25 schede decessi, per la verità spalmate negli ultimi tre-quattro giorni. Sette sono di ieri. Sono tutti nostri concittadini tra i 61 e i 98 anni", ha aggiunto.