Coronavirus Veneto, altri 2697 contagi

(Fotogramma/Ipa)

"Oggi si registrano 2967 nuovi casi di positività rispetto a ieri per un totale in Veneto di 56.953". E' quanto ha detto oggi il presidente della Regione Luca Zaia nella consueta diretta su Facebook. "I ricoverati sono 908, mentre le terapie intensive sono 127. I dimessi 4750. Il totale delle vittime è 2401. Il totale dei tamponi effettuati in Veneto da inizio emergenza è di 2.328.514".