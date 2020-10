Nuoro, rapina con sparatoria: carabiniere ferito

(Fotogramma)

Rapina ad un ufficio postale con sparatoria oggi a Fonni, in provincia di Nuoro. E' accaduto questa mattina intorno alle 8 quando i banditi hanno aperto il fuoco ferendo un carabiniere donna. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 per il trasporto della donna in ospedale e i carabinieri della stazione locale e del Comando provinciale di Nuoro. Sono in corso le indagini e gli accertamenti di quanto accaduto.