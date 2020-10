Nuovo Dpcm, al vaglio stretta su spostamenti tra province

(Fotogramma)

Stretta negli spostamenti tra province e nelle città. Sarebbe questa, a quanto s'apprende, una delle misure che si sta vagliando in queste ore e che le Regioni potrebbero mettere in campo nell'ambito degli interventi restrittivi per fronteggiare l'acuirsi dell'emergenza del coronavirus. Uno scenario che, escluderebbe, al momento, ipotesi di lockdown generalizzato o a livello regionale.