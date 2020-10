Proteste Roma, Antagonisti in corteo non autorizzato

Lanci di oggetti e petardi all’indirizzo delle forze dell’ordine sono partiti dal corteo non autorizzato degli antagonisti che sta sfilando da piazza Indipendenza verso la Sapienza. Dopo qualche momento di tensione con la polizia, che ha innescato un fuggi fuggi generale, la situazione sembrerebbe tornata alla normalità. “Oggi facciamo i bravi e sfileremo per le strade tranquilli. Ma la prossima volta no. Questa non è una minaccia, ma una promessa”, avevano gridato i centri sociali subito prima dei tafferugli.