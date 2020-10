Tensioni a Roma, nel corso della manifestazione delle 'mascherine tricolori' a Campo de' Fiori contro le restrizioni per il Coronavirus. Una manifestazione inizialmente pacifica, che è poi degenerata quando un gruppo ha tentato di muoversi in corteo. A quel punto è partito un lancio di bottiglie a cui la polizia ha risposto con delle cariche per disperdere la folla.